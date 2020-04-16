Что произошло за день: четверг, 16 апреля

Перенос парада Победы, арест полковника Росгвардии по делу о коррупции и Владимир Потанин во главе списка богатейших бизнесменов по версии Forbes

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин объявил о переносе парада Победы. Президент РФ заявил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден, что не позволяет начать подготовку празднику. Путин заверил, что парад Победы и акция "Бессмертный полк" пройдут в этом году, а о ветеранах позаботятся.

- За сутки в России коронавирус нашли еще у 3 448 человек. Всего заболевших теперь 27 938. Вечером стало известно, что коронавирус был обнаружен в последнем "чистом" регионе - Республике Алтай. В Москве отмечено снижение темпа прироста заболеваемости: за сутки выявлены 1 370 новых случаев против 1 774 накануне. В целом по России за сутки умерли 34 пациента (всего 232), выздоровели еще 318 (всего 2 304). Роспотребнадзор опубликовал список коммерческих лабораторий, допущенных к тестированию на коронавирус.

- Президент РФ предложил запустить программу льготной ипотеки. По ее условиям можно взять кредит под 6,5% на весь срок кредита на жилье комфорт-класса в новостройках по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн - в Москве и Петербурге. Между тем глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе совещания заявил, что спрос на жилье может упасть на 50% после завершения режима самоизоляции.

- Михаил Мишустин предложил отказаться от утверждения списка системообразующих предприятий. Председатель правительства РФ заявил, что система должна быть гибкой, чтобы происходила ротация компаний по мере развития ситуации. Отраслевые списки должны будут готовить министерства.

- Владимир Потанин возглавил рейтинг 200 богатейших бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивается в $19,7 млрд. Второе место за собой сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд), на третьем месте – прошлогодний лидер рейтинга Леонид Михельсон ($17,1 млрд), основной владелец "Новатэка".

- Полковник Росгвардии Альберт Кудряшов арестован по делу о коррупции. По данным источников, ранее вместе с Кудряшовым был задержан его возможный сообщник. Они уточнили, что подмосковный бизнесмен заявил о вымогательстве у него нескольких миллионов рублей за покровительство.