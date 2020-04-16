В РФ не осталось регионов без коронавируса

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Республике Алтай - последнем "чистом" регионе в стране. Об этом сообщили "Интерфаксу в пресс-центр правительства региона в четверг.

"Его обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе", - сказали в пресс-центре.

Там добавили, что первые проведенные анализы подтвердили наличие инфекции.

В настоящее время устанавливаются все возможные контактные лица и ведется их обследование. В ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям.

Как сообщалось, до сегодняшнего дня Республика Алтай оставалась последним регионом в стране, где не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом. Региональное управление Роспотребнадзора РФ ранее заявляло, что завоз коронавируса в регион неизбежен при открытых границах.