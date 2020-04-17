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Петербургский суд прекратил дело волонтера, срезавшего путь через детскую площадку

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге Октябрьский районный суд прекратил административное дело волонтера Дианы Максимихиной за малозначительностью. Ей объявили устное замечание, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Пандемия коронавируса

Протокол на волонтера составили за то, что она нарушила запрет мэрии на посещение детских площадок. Полицейские ей вменили нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП).

11 апреля Максимихина после выполнения заявки пожилой петербурженки прошла через детскую площадку Александровского сада. Ее задержала полиция. По данным ГУ МВД Петербурга, она объяснила полицейским, что собиралась устроить на детской площадке фотосессию.

Адвокат Максимихиной Александр Передрук говорил, что она просто хотела срезать путь.

Смольный в связи с режимом самоизоляции запретил жителям Петербурга до 30 апреля посещать парки, скверы, детские и спортивные площадки.

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Петербург Диана Максимихина МВД Октябрьский суд

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