Российскую студентку, вернувшуюся из Норвегии, оштрафовали на 15 тыс. руб. за вечеринку

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности местную жительницу Диану Соловьеву, которая, находясь в самоизоляции после возвращения из-за границы, позвала гостей.

Как сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города, Соловьевой вменялось нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ). За данное правонарушение суд назначил ей штраф в 15 тыс. рублей.

3 апреля Соловьева прибыла в Россию из Норвегии. 6 апреля девушка получила предписание Роспотребнадзора о необходимости самоизоляции, однако в тот же день пригласила к себе гостей, следует из сообщения.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, 23-летняя нарушительница является студенткой и проживает в общежитии в Василеостровском районе. По словам соседей девушки, 6 апреля в ее комнате была вечеринка. Соловьеву доставили в обсерватор в пансионате "Заря".

Как сообщалось, накануне, 8 апреля, за правонарушение по такой же статье на 15 тыс. рублей был оштрафован петербуржец, гулявший с ребенком на детской площадке.

Ранее в четверг стало известно, что штрафовать по вышеупомянутой статье 6.3 КоАП начали и в Москве: девятерых москвичей, нарушивших самоизоляцию, обязали выплатить по 15 тыс. рублей каждого.