Главконтроль посетовал на москвичей, продолжающих гулять и жарить шашлыки на природе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Жители столицы продолжают выходить на прогулки и жарить шашлыки на природе, сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире "Россия 24" (ВГТРК).

"К сожалению, пока ситуация не улучшается и все равно наши граждане выходят на улицу, на прогулки, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе. Но надеюсь, что погода сегодняшняя и вчерашняя не располагает к прогулкам и это тоже каким-то образом позволит гражданам остаться дома", - сказал Данчиков.

Он отметил, что сейчас разрешено сходить в магазин или аптеку, погулять с собакой. "Но просто так гулять, когда мы видим и фиксируем факты, когда родители с детьми гуляют на детских площадке - это является нарушением режима самоизоляции", - пояснил Данчиков.

Кроме того, начальник Главконтроля также рассказал, что за неделю на нарушителей режима изоляции в столице было составлено 12 тысяч протоколов на сумму штрафов в 50 млн рублей.

Что показывает "индекс самоизоляции"

Согласно "индексу самоизоляции" "Яндекса", примерно половина жителей Москвы остаются дома, соблюдая требования режима. По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 16:40 четверга составляет 3,4. "На улице есть люди", - следует из статистики.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

Накануне, 15 апреля, в 13:00 индекс составил 3,4, а с 17:00 начал подниматься вверх. При этом в обычный день, до коронавируса, индекс в это время опускался до отметки 0,2.