Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.

"Если еще две недели в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей без симптомов, у которых обнаружен вирус, составляло 10-12%, максимум 20%. За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%", - сказала Попова на брифинге в Москве в пятницу.

Она отметила, что это произошло благодаря увеличению количества проводимых тестирований.

При этом, по ее словам, удельный вес пневмоний практически не растет, а удельный вес ОРВИ среди всех выявляемых заболеваний в настоящее время снижается.

Накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что отличить коронавирус от простой инфекции становится все сложнее, поэтому все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус. По ее словам, если у пациента будет ухудшение состояния легких, он будет обязан пройти КТ в амбулаторных центрах компьютерной томографии.

По данным на 17 апреля, в России зарегистрированы еще 4069 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 32 007 человек.

Общее число жертв COVID-19 в столице выросло со 113 до 127.