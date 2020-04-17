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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
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Ракетно-космическая отрасль потеряла двух человек из-за коронавируса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В ракетно-космической отрасли число зараженных коронавирусом выросло до 42, двое заболевших умерли, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". Умершим было 62 и 68 лет.

Пандемия коронавируса

Скончался еще один сотрудник, у которого было подозрение на коронавирус, но не подтвердилось. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Все умершие работали в Москве или Подмосковье, уточнил глава противовирусного штаба госкорпорации Олег Фролов.

Четверо заразившихся выздоровели.

Ранее на совещании с участием президента Владимира Путина глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что эпидемия крайне вредна для космической отрасли: застопорилось международное сотрудничество и нужно нести дополнительные расходы на борьбу с вирусом, на выплату зарплат неработающим сотрудникам и на поддержание производственных мощностей.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Олег Фролов коронавирус

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