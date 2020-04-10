Путин предостерег "Роскосмос" от соблазна свалить на коронавирус все недоработки

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предостерег руководство "Роскосмоса", так же, как и руководителей других отраслей экономики России, от попыток прикрыть свои недоработки ситуацией с коронавирусом.

"От чего хотел бы вас предупредить - от соблазна все нерешенные вопросы - а их еще много - все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию", - сказал Путин, завершая совещание по развитию ракетно-космической отрасли, которое прошло в режиме видеоконференции в пятницу.

Президент подчеркнул: "Это, кстати говоря, касается не только "Роскосмоса", а всех отраслей производства и всех видов деятельности". Путин выразил надежду, что его слова услышат те, кого это касается.

В то же время глава государства констатировал, что "ситуация в "Роскосмосе" меняется - медленно, но все-таки в лучшую сторону, мы это видим".

Он также добавил: "Ясно, что необходимость борьбы с коронавирусной инфекцией вносит свои коррективы и в жизнь страны, и в целом в экономику, и в работу "Роскосмоса".

Какие задачи поставил Путин перед российской космической отраслью

Ранее в ходе совещания Путин назвал развитие пилотируемой космонавтики приоритетом российской космической отрасли. "Традиционно это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что речь идет о создании пилотируемого транспортного корабля нового поколения, летные испытания которого планируются на космодроме Восточный в 2023 году.

Путин подчеркнул также, что Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг. "Крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными", - заметил он.

Как заявил президент РФ, "в установленные сроки на космодроме Восточный должна быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжелого и сверхтяжелого класса, начало их летных испытаний намечено соответственно на 2023 и 2028 годы". Он попросил проинформировать, какие меры предпринимает Роскосмос, чтобы эти проекты были реализованы по графику, в срок.

Президент также считает необходимым активнее использовать возможности частно-государственного партнерства в ракетно-космической отрасли.

"Для реализации стоящих перед отраслью задач необходимо активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнерства. Вы знаете, это общемировая практика, которая позволяет быстро и достаточно эффективно добиваться нужных результатов, в том числе создавать инновационные высокотехнологичные разработки и коммерчески успешные продукты", - сказал Путин.