Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом у ряда регионов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Ряду регионов не хватает медицинского оборудования, коек и индивидуальных средств защиты для борьбы с коронавирусом, но отчасти это объясняется объективными причинами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что сейчас в этих регионах идет интенсивная работа, в том числе с участием федерального центра.

На вопрос, считают ли в Кремле избыточными или недостаточными меры разных регионов по борьбе с коронавирусом, Песков ответил, что ему о каких-либо выводах на этот счет ничего не известно.

Владимир Путин 20 апреля обсудит эффективность мер по борьбе с коронавирусом с ведущими экспертами, сказал также его пресс-секретарь. В совещании примут участие ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители российских ведущих профильных научно-исследовательских центров. Откроют заседание выступления вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет федеральный штаб по борьбе с коронавирусом, и мэр Москвы Сергей Собянин, который руководит комиссией Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Президент Владимир Путин дал властям субъектов Федерации право принимать решения о мерах по сдерживанию коронавирусной инфекции в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе и плотности населения. В частности, он разрешил им ограничивать движение транспорта.