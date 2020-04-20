Еще 75 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса уже 1838 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве выздоровели еще 75 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции", - сказала Ракова.

Она отметила, что вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. "Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом - в США, Германии, Китае и других странах", - сказала она.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В понедельник стало известно, что в Москве за сутки выявлены 2 026 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших за весь период - 47 121. В целом по России уже 3 446 человек выписаны из больницы.

В выходные мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19: 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 000 рублей за 600 мл плазмы.