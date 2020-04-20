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Еще 75 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса уже 1838 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"В Москве выздоровели еще 75 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции", - сказала Ракова.

Она отметила, что вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. "Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом - в США, Германии, Китае и других странах", - сказала она.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В понедельник стало известно, что в Москве за сутки выявлены 2 026 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших за весь период - 47 121. В целом по России уже 3 446 человек выписаны из больницы.

В выходные мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19: 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 000 рублей за 600 мл плазмы.

Москва

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