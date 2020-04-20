Роспотребнадзор не заметил роста заболеваемости внебольничной пневмонией

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не отмечает в 2020 году значительного рост заболеваемости внебольничными пневмониями по сравнению с среднемноголетними показателями предыдущих лет.

Между тем, подавляющее большинство случаев пневмоний, которые выявляются в Москве в последнее время, связывались с коронавирусной инфекцией. Об этом 9 апреля заявили в оперативном штабе Москвы. Главные врачи московских больниц предложили отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и больницы для лечения пневмонии, и чиновники поддержали это предложение.