Главврач больницы в Коммунарке сообщил о числе проходящих лечение

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в учреждении проходят лечение 487 человек.

Из них у 485 пациентов стоит диагноз внебольничная пневмония, написал он в фейсбуке.

В отделении интенсивной терапии находятся 42 человека, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ.

За сутки поступило 34 новых пациента, 37 человек выписали.

Вчера стало известно, что 11 человек в Москве с подтвержденным коронавирусом скончались.