Главврач больницы в Коммунарке сообщил о числе проходящих лечение
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в учреждении проходят лечение 487 человек.
Из них у 485 пациентов стоит диагноз внебольничная пневмония, написал он в фейсбуке.
В отделении интенсивной терапии находятся 42 человека, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ.
За сутки поступило 34 новых пациента, 37 человек выписали.
Вчера стало известно, что 11 человек в Москве с подтвержденным коронавирусом скончались.