Москва потратила больше 100 млрд рублей на лечение и защиту от коронавируса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти Москвы потратили на переоборудование больниц под COVID-19, закупку лекарств, средств защиты и выплаты врачам больше 110 млрд рублей, заявил "Ведомостям" заммэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он уточнил, что это не окончательная сумма.

Почти 26 млрд рублей из этих средств пошло на закупку оборудования для медицинских организаций Москвы, которые лечат больных пневмонией и COVID-19, уточнил он. Строительство новой инфекционной больницы в Коммунарке обошлось городу примерно в 7 млрд рублей без учета оборудования: чиновник объяснил, что больницу строили "по укрупненным расценкам", поскольку спешили.

Вместо строительства второй очереди больницы мэрия решила обустраивать на территориях обычных стационаров временные павильоны с полностью оборудованными инфекционными койками, поскольку это дешевле. Затраты на переоборудование больниц под коронавирусную инфекцию он оценил в 20–25 млрд рублей. По словам Ефимова, модернизация коечного фонда подразумевает обновление систем вентиляции, установку систем обеззараживание, подведение кислорода, обустройство буферных зон, так что модернизированная койка будет более универсальной "и более приспособленной к любым задачам", в том числе связанным с развитием любой вирусной инфекции.

Производителя масок "КИТ" мэрия купила, желая решить проблему дефицита средств защиты, объяснил заммэра. После оптимизации производства выпуск масок на этих мощностях вырос втрое до 900 000 штук в день, а себестоимость одной маски снизилась с 9 до 7 рублей, добавил он. По его словам, предприятие обеспечивает масками все городские организации, прежде всего больницы.

"Всего в неделю городские структуры потребляют порядка 5 млн масок, мы эту потребность закрываем своими силами, это экономит нам до 500 млн рублей в месяц", - сказал заммэра.

Раздавать маски бесплатно Москва могла бы при производстве 3-5 млн масок в сутки, добавил он.

Ефимов также сообщил, что из-за коронавируса Москва решила отказаться от благоустройства в 2020 году. Всего город планировал потратить 119 млрд рублей на программу "Развитие городской среды" до конца года.