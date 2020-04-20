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В Хабаровском крае с 22 апреля усилят масочный режим

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Хабаровского края решила ввести с 22 апреля усиленный масочный режим: люди смогут заходить в магазины, общественный транспорт и любые другие общественые места только в масках. Так решил региональный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства.

Пандемия коронавируса

Губернатор края Сергей Фургал поручил в ближайшие два дня подготовить механизмы контроля за соблюдением этого требования. За его нарушение и за нарушение требуемой дистанции между людьи он пообещал "наказывать по всей строгости закона".

На вечер 20 апреля в Хабаровском крае было выявлено 215 зараженных коронавирусом, в том числе 125 - в Хабаровске, умерли пять заболевших. По данным регионального Минздрава, у 60% зараженных заболевание проходит бессимптомно.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хабаровск Хабаровский край Сергйе Фургал коронавирус

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