Масочный режим введут в Приморье для борьбы с COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Жители Приморья с 30 апреля в общественных местах обязаны носить медицинские маски для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

"С 30 апреля на территории Приморья вводится всеобщий масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты", - сообщила в среду пресс-служба правительства Приморья.

Решение о введении масочного режима было принято региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом.

Как пояснила главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 30 апреля ношение масок, респираторов обязательно при посещении магазинов, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, в пассажирском и общественном транспорте, в том числе такси. Также жители обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Организации, которые не приостановили работу, обязаны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, проводить бесконтактную термометрию работников, дезинфицировать помещения каждые два часа, использовать антисептики. Такие меры вводятся до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Приморье.

Главы муниципалитетов ежедневно будут докладывать о выполнении ограничительных мер.

Соблюдение режима самоизоляции в крае ежедневно контролируют около тысячи сотрудников полиции, уже зафиксировано более 2,7 тыс. нарушений.

В Приморье подтверждено 347 случаев COVID-19, 36 человек выписаны, трое умерли.

Ранее масочный режим ввели на Камчатке, в Хабаровском крае и ряде других российских регионов.