В Хабаровском крае умер пятый пациент с коронавирусом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Пожилой пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Хабаровске, сообщил в понедельник краевой минздрав.

"За истекшие сутки скончался 75-летний пациент с тяжелой сердечно-сосудистой патологией и подтвержденным инфицированием COVID-19", - говорится в сообщении.

Это пятый пациент в Хабаровском крае, который скончался от коронавирусной инфекции.

По данным минздрава, из числа пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в регионе семеро в тяжелом состоянии, шесть из них находятся на ИВЛ, в том числе четыре человека старше 70 лет. Всего на лечении находятся 164 пациента с коронавирусом.

По состоянию на утро 20 апреля в Хабаровском крае зарегистрировано 185 случаев COVID-19. 44 человека госпитализированы с подозрением на инфекцию. Под медицинским наблюдением находятся около 700 человек, прибывших из зарубежных поездок, из них более 80 - в обсерваторах.