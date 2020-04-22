"Ростех" заявил о возврате 42% рабочих на предприятия в условиях COVID-19

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Более 250 тыс. сотрудников предприятий "Ростеха" задействованы на заводах в настоящее время, они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.

"Там, где это возможно, сотрудники продолжают работу в дистанционном режиме - для них организованы удаленные рабочие места. Из 600 тыс. сотрудников предприятий "Ростеха" порядка 42% продолжают ежедневно ходить на работу - это минимальный состав работников, необходимый непосредственно на предприятиях для бесперебойного функционирования производств, связанных с обеспечением национальной безопасности", - сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Там подчеркнули, что работники на местах исполняют гособоронзаказ, занимаются производством фармацевтической продукции и медицинского оборудования.

Для профилактики и борьбы с COVID-19 перед началом рабочего дня у сотрудников измеряют температуру с помощью тепловизоров, это занимает всего несколько секунд, отметили в "Ростехе".

"Регулярно проводится дезинфекция рабочих мест специальными средствами. Дополнительно в помещениях устанавливаются устройства обеззараживания воздуха. Сотрудникам выдаются маски, перчатки, антисептики для обработки рук", - добавили в госкорпорации.

В понедельник, 20 апреля, представитель "Ростеха" сообщил "Интерфаксу", что на его предприятиях выявлены единичные случаи заражения коронавирусом.