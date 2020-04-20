Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:50Заразились
на 20.04В России 47 121+4 268В мире 2 401 379+83 620

COVID-19 обнаружили у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге

COVID-19 обнаружили у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Коронавирус обнаружили более чем у 55 курсантов Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе углубленного медобследования и тестирования у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Минобороны, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

"При дальнейшем тестировании личного состава академии пробы еще 55 курсантов других факультетов дали положительный результат. Состояние всех инфицированных нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается", - сообщили в ведомстве.

Военные отметили, что инфицированные военнослужащие изолированы в стационаре инфекционного отделения академии, а контактировавшие с ними находятся под наблюдением медиков и размещены на дополнительно развернутых фондах на карантине.

В академии усилены меры по профилактике распространения COVID-19.

В тренировках в составе парадных расчетов в Петербурге и подмосковном Алабино инфицированные военнослужащие не участвовали, сказали в Минобороны РФ.

Военно-медицинская академия им. С.Кирова - старейшая среди военных академий и медицинских вузов страны.

Случаи заражения в других военных учебных заведениях

20 апреля в Минобороны РФ сообщили, что медики в Москве диагностировали коронавирус у 31 воспитанника Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге).

На прошлой неделе стало известно, что Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, где был выявлен коронавирус, закрыто на карантин. Вирус обнаружили у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника училища.

В начале апреля в Перми признаки заражения коронависом были обнаружены у воспитателя Пермского суворовского училища Минобороны РФ. Находясь на самоизоляции, воспитатель с 27 марта училище не посещал, с коллегами и воспитанниками не контактировал. Медики проверили почти 130 воспитанников и преподавателей училища на коронавирус, заболевших там не оказалось.

В понедельник федеральный оперативный штаб сообщил, что свыше 4,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки, из них 2 тыс. обнаружены в Москве, 578 - в Московской области.

Петербург коронавирус Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

Мишустин разрешил беспошлинный ввоз в РФ тестов на COVID-19, аппаратов ИВЛ и масок

Что произошло за день: понедельник, 20 апреля

Пандемия коронавируса

В Центральной России введены дополнительные ограничения из-за COVID-19

В Центральной России введены дополнительные ограничения из-за COVID-19

В спецслужбах опровергли слухи о просьбе ФСБ сообщать о нехватке масок у врачей

Пандемия коронавируса

Минздрав насчитал более 700 тяжелых больных с COVID-19 в России

Минздрав насчитал более 700 тяжелых больных с COVID-19 в России

Приговор активисту Котову по "дадинской статье" смягчили с 4 до 1,5 лет колонии

Приговор активисту Котову по "дадинской статье" смягчили с 4 до 1,5 лет колонии

Жители Владикавказа устроили протесты против самоизоляции

Жители Владикавказа устроили протесты против самоизоляции
Пандемия коронавируса

Путину рассказали о серьезном влиянии генетических данных человека на коронавирус

Путину рассказали о серьезном влиянии генетических данных человека на коронавирус
Пандемия коронавируса

Академик РАН призвал срочно обучить врачей отличать COVID-19 от весенней аллергии

Пандемия коронавируса

Основная доля очагов коронавируса в России пришлась на медорганизации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');