COVID-19 обнаружили у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Коронавирус обнаружили более чем у 55 курсантов Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе углубленного медобследования и тестирования у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Минобороны, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

"При дальнейшем тестировании личного состава академии пробы еще 55 курсантов других факультетов дали положительный результат. Состояние всех инфицированных нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается", - сообщили в ведомстве.

Военные отметили, что инфицированные военнослужащие изолированы в стационаре инфекционного отделения академии, а контактировавшие с ними находятся под наблюдением медиков и размещены на дополнительно развернутых фондах на карантине.

В академии усилены меры по профилактике распространения COVID-19.

В тренировках в составе парадных расчетов в Петербурге и подмосковном Алабино инфицированные военнослужащие не участвовали, сказали в Минобороны РФ.

Военно-медицинская академия им. С.Кирова - старейшая среди военных академий и медицинских вузов страны.

Случаи заражения в других военных учебных заведениях

20 апреля в Минобороны РФ сообщили, что медики в Москве диагностировали коронавирус у 31 воспитанника Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге).

На прошлой неделе стало известно, что Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, где был выявлен коронавирус, закрыто на карантин. Вирус обнаружили у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника училища.

В начале апреля в Перми признаки заражения коронависом были обнаружены у воспитателя Пермского суворовского училища Минобороны РФ. Находясь на самоизоляции, воспитатель с 27 марта училище не посещал, с коллегами и воспитанниками не контактировал. Медики проверили почти 130 воспитанников и преподавателей училища на коронавирус, заболевших там не оказалось.

В понедельник федеральный оперативный штаб сообщил, что свыше 4,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки, из них 2 тыс. обнаружены в Москве, 578 - в Московской области.