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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:51Заразились
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Начальника Военно-медицинской академии уволили после заражения курсантов

Начальника Военно-медицинской академии уволили после заражения курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию из-за просчетов в организации борьбы с коронавирусом, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"Были допущены просчеты в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий, что привело к инфицированию части курсантов. С учетом данного факта, по результатам инспекции комиссии Минобороны России начальник академии Александр Яковлевич Фисун освобожден от должности", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

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Вместе с тем отмечается, что с началом распространения COVID-19 в академии на протяжении двух месяцев "практически в круглосуточном режиме был реализован комплекс мер по недопущению заболевания военнослужащих и сотрудников учебного заведения". "На базе академии был развернут специализированный инфекционный центр для оказания помощи военнослужащим и гражданским лицам... Были подготовлены специальные отделения и лаборатории для обсервационных мероприятий. В амбулаторно-поликлинических подразделениях академии создан запас лекарственных и профилактических средств", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о заразившихся коронавирусом находившихся в Москве воспитанников Нахимовского военно-морского училища (Петербург), а также заражении курсантов в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище и более 55 человек в Военно-медицинской академии им. Кирова (Петербург).

Военно-медицинская академия Александр ФИсун Минобороны РФ коронавирус

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