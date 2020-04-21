Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге может быть введен пропускной режим, если ухудшится ситуация с коронавирусом, допустил губернатор Александр Беглов и назвал это самым жестким вариантом.

"Мы разрабатываем несколько сценариев, которые могут развиваться в нашем городе. Если мы будем дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, то мы пройдем пик с минимальными потерями, если же этого не будет, тогда у нас будут сложности", - сказал он.

Беглов заверил, что власти "знают, что делать", и когда применять "те или иные схемы в зависимости от ситуации".

За сутки в Петербурге выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом, всего их зафиксировано 1973. Умерли 11 заразившихся.