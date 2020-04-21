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Пескову неизвестно об оргвыводах из-за очередей в первый день проверки пропусков в Москве

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, сделаны ли оргвыводы по итогам ситуации, сложившейся в первый день введения пропускной системы в Москве в связи с распространением коронавируса, но отметил, что были приняты экстренные меры для ее исправления.

Пандемия коронавируса

"Мне неизвестно о каких-то решениях на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли какие-то оргвыводы в связи с действиями правоохранительных органов в день введения пропускной системы в Москве.

Пресс-секретарь президента заметил, что "это была ненормальная ситуация". "И об этом шла речь, и были экстренно приняты меры для того, чтобы выправить ситуацию", - сказал Песков.

15 апреля, в первый день пропускного режима, на входах в московское метро образовались очереди. Полицейские проверяли электронные пропуска практически у всех пассажиров. Ситуация вызвала широкий резонанс. Власти обратили на это внимание, и уже на следующий день проверка пропусков стала выборочной, и очередей в час пик удалось избежать.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Москва Дмитирй Песков коронавирус

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