Песков назвал митинг во Владикавказе опасным с эпидемиологической точки зрения

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Протесты в центре Владикавказа против карантинных мер были незаконными и могли ухудшить ситуацию с распространением коронавируса, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что митингующие выдвинули инициативную группу для переговоров со властями, и что подобные разногласия можно спокойно решать путем диалога.

"Эта акция была незаконной, а главное - она может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения", - сказал пресс-секретарь. - Все-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций. В этом плане это через какое-то количество дней может иметь негативные последствия, и это очевидно для всех".

При этом он призвал внимательно прислушиваться к людям, которые сообщают о проблемах или высказывают замечания.

На вопрос, обратили ли в Кремле внимание на предложение Алексея Навального о пяти шагах поддержки бизнеса, Песков сказал: "Честно говоря, я не знаком с этими пятью шагами. Обязательно ознакомлюсь, посмотрю". Навальный 20 апреля предложил государству выплатить субсидии гражданам с учетом срока карантина, выделить 2 трлн рублей на помощь малому и среднему бизнесу, отменить все налоги для малых предприятий сроком на год и отменить плату за ЖКХ на время эпидемии.

20 апреля во Владикавказе на площадь у Дома правительства пришли недовольные. Как говорил источник "Интерфакса", они выступили против карантинных мер. К ним выходил глава республики Вячеслав Битаров, затем собравшихся разогнали силовики. В правительстве Северной Осетии позднее заявили, что в несанкционированном митинге участвовали около 200 человек.

"Протестующие выступают против, по их мнению, жестких ограничительных мер в республике и задержания оперного певца Вадима Чельдиева, который ранее выступал против вводимых ограничений", - сказал информированный источник "Интерфакса".