Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 21.04В России 52 763+5 642В мире 2 472 259+70 880

Участники митинга во Владикавказе получили административный арест

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики. Наказание составило от трех до пятнадцати суток в зависимости от статьи.

Суды рассмотрели дела по статьям КоАП ПФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов" и "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

В РоссииЖители Владикавказа устроили протесты против самоизоляцииЖители Владикавказа устроили протесты против самоизоляцииЧитать подробнее

В среду суды Владикавказа вынесут решения по другим участникам несанкционированной акции "по мере того, как поступают материалы".

Накануне на площади Штыба во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания оперного певца Вадима Чельдиева, который ранее выступал против этих ограничительных мер. Общавшийся с участниками акции глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал их к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

В Кремле во вторник заявили, что митинг протеста во Владикавказе был незаконным, но последствия этой ситуации нужно преодолевать в режиме диалога.

По данным министерства здравоохранения Северной Осетии на утро 21 апреля, коронавирус подтвержден у 211 человек в республике, прирост за сутки составил 34 человека, 18 выздоровели, двое скончались. В республиканской клинической больнице 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Владикавказ Северная Осетия коронавирус

Новости по теме

Новости

"Вектор" набрал добровольцев для испытания коронавирусной вакцины

"Вектор" набрал добровольцев для испытания коронавирусной вакцины

В "Яндексе" признали, что россиянам все сложнее сидеть на самоизоляции

В "Яндексе" признали, что россиянам все сложнее сидеть на самоизоляции

В "ЛУКОЙЛе" объяснили, что роботы "уперлись и загнали" цену WTI в минус

Что произошло за день: вторник, 21 апреля

ВС уточнил, что нарушителей самоизоляции надо штрафовать по КоАП РФ

Евро впервые с 3 апреля поднялся выше 84 рублей

Евро впервые с 3 апреля поднялся выше 84 рублей

Коронавирусом заразились девять курсантов Военного университета Минобороны

Коронавирусом заразились девять курсантов Военного университета Минобороны

Aviasales назвал ультиматумом предложения "Аэрофлота" и "Победы"

Сотрудники правительства Ленинградской области заболели COVID-19

Российские профсоюзы перенесут первомайские демонстрации в интернет

Российские профсоюзы перенесут первомайские демонстрации в интернет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');