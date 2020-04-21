Участники митинга во Владикавказе получили административный арест

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики. Наказание составило от трех до пятнадцати суток в зависимости от статьи.

Суды рассмотрели дела по статьям КоАП ПФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов" и "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

В среду суды Владикавказа вынесут решения по другим участникам несанкционированной акции "по мере того, как поступают материалы".

Накануне на площади Штыба во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания оперного певца Вадима Чельдиева, который ранее выступал против этих ограничительных мер. Общавшийся с участниками акции глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал их к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

В Кремле во вторник заявили, что митинг протеста во Владикавказе был незаконным, но последствия этой ситуации нужно преодолевать в режиме диалога.

По данным министерства здравоохранения Северной Осетии на утро 21 апреля, коронавирус подтвержден у 211 человек в республике, прирост за сутки составил 34 человека, 18 выздоровели, двое скончались. В республиканской клинической больнице 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.