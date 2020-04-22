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В Приамурье главврача больницы сняли с должности за нарушения в работе с коронавирусом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Белогорской больнице сняли с должности главврача Михаила Горбунова после того, как среди пациентов с пневмонией обнаружили зараженных коронавирусом. Об этом сообщил пресс-служба правительства Амурской области. Руководить стационаром временно будет заместитель главврача Ольга Власова.

Пандемия коронавируса

Горбунову вменили неисполнение приказа Минздрава, который устанавливал порядок действий по профилактике и сдерживанию коронавирусной инфекции.

Обязанности главного врача Белогорской больницы временно возложены на заместителя главврача Ольгу Власову.

Ранее сообщалось, что в терапевтическое отделение больницы положили двух женщин с пневмониями. Тестирование показало, что у них коронавирусная инфекция. Отделение после этого закрыли на карантин.

Всего в Приамурье официально подтверждено 23 случая заражения коронавирусом, из которых шесть - с пневмониями, 11 пациентов переносят заболевание в легкой форме, у шести зараженных человек нет симптомов заболевания.

Белогорск Амурская область Минздрав Михаил Горбунов коронавирус

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