Вспышка коронавируса произошла в "тысячекоечной" больнице во Владивостоке

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Количество заразившихся в Приморье за сутки увеличилось со 104 до 178 человек, вспышка произошла во Владивостокской больнице №2.

"В Приморье растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки официально подтверждены 74 случая заболевания", - сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Отмечается, что самый крупный очаг инфицирования отмечен в "тысячекоечной" больнице (Владивостокской больнице №2). Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек - сотрудники медучреждения.

Среди новых заболевших - два ребенка 5 и 11 лет. Также среди вновь выявленных с инфекцией - первая беременная женщина.

"Пациентка находится в родильном доме №1, который был определен штабом по борьбе с коронавирусом, как медучреждение для обсервации беременных и рожениц с коронавирусной инфекцией. Состояние пациентки стабильное, удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом поручил усилить меры безопасности в медучреждениях.

"Ситуация непростая: мы видим, инфекция распространяется. Меры, которые мы принимаем, требуется усилить, особенно это касается медучреждений. Здесь необходимо обсудить, на какой срок будут продлены карантины, в случае возникновения вспышек заболевания", - отметил губернатор.

По данным пресс-службы, всего в Приморье выявлено 178 заразившихся. На лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжелых пациентов, один - на аппарате ИВЛ. 11 пациентов выздоровели, двух граждан спасти не удалось.