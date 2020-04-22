Пять полицейских получили травмы на митинге во Владикавказе

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Пять сотрудников правоохранительных органов оказались на больничных койках с травмами ног после несанкционированной акции, которая прошла в понедельник во Владикавказе, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

В понедельник на площади Свободы во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений в связи с коронавирусом, а также против задержания оперного певца Вадима Чельдиева, который ранее выступал против ограничительных мер. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

Административные аресты от 3 до 15 суток назначены 22 участникам акции, еще 26 дел находятся в производстве.

В среду стало известно о возбуждении уголовного дела по статьям о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В Кремле во вторник заявили, что митинг протеста во Владикавказе был незаконным, но последствия этой ситуации нужно преодолевать в режиме диалога. "Люди в рамках этого механизма доведут свои проблемы до сведения руководства. Это можно сделать спокойно в рамках диалога. Сейчас нам всем очень важно внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди, реагировать на их замечания, на проблемы, о которых они говорят ", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.