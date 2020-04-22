Во Владикавказе возбудили дело о насилии против полицейских во время акции протеста

Митинг против самоизоляции во Владикавказе Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Северной Осетии возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников Росгвардии и МВД во время акции протеста во Владикавказе 20 апреля.

Как сообщается на сайте управления, уголовные дела заведены по статьям о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, 20 апреля около полудня перед зданием правительства Северной Осетии на площади Свободы во Владикавказе собрались около двухсот человек, они организовали несогласованный митинг и выдвинули требования об отставке руководства республики.

Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов предупредили активистов о незаконности их действий и попытались оттеснить их с площади. После этого участники акции "применили физическое насилие в отношении тринадцати сотрудников Росгвардии и МВД".

Участники акции протеста 20 апреля выступили против ограничений в связи коронавирусом, а также против задержания оперного певца Вадима Чельдиева, который ранее выступал против этих ограничительных мер.

Накануне стало известно, что суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции за неповиновение полиции и организацию массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка. Чельдиев в тот же день был арестован.