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Под административный арест отправлены уже 46 участников митинга во Владикавказе

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Суд назначил административный арест сроком до 15 суток 46 участникам несанкционированного митинга, который прошел во Владикавказе 20 апреля, сообщили агентству "Интерфакс" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

"Вынесены решения еще по 23 делам об административных нарушениях. В зависимости от совершенного противоправного деяния, наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от трех до пятнадцати суток", - сказал собеседник агентства.

Решения по административным правонарушениям выносились по статьям "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов" (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ) и "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" (20.2.2 КоАП РФ).

Участники акции протеста 20 апреля выступили против ограничений в связи коронавирусом, а также против задержания оперного певца Вадима Чельдиева, который ранее выступал против этих ограничительных мер. Чельдиев был арестован.

После митинга СКР в отношении неустановленных участников возбудил уголовное дело о хулиганстве и применении насилия в отношении полицейских. СУ СКР сообщила о 13 сотрудниках полиции и Росгвардии, получивших травмы. В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили о пяти госпитализированных полицейских.

Владикавказ

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