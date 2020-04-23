Минтруд предложил увеличить до полугода вахты на непрерывных производствах

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На время пандемии Минтруд предложил разрешить продлевать на непрерывных производствах сроки вахты до шести месяцев с согласия работников. О подготовке проекта такого постановления сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас максимальный срок продолжительности вахты - три месяца.

Перед вахтой чиновники предложили ввести обязательную обсервацию для вахтовиков и оплачивать этот карантин не ниже дневной тарифной ставки за день работы.

"В исключительных случаях максимальную продолжительность вахты предлагается разрешить увеличивать до 6 месяцев по согласованию с работником. Это позволит не останавливать производство, если у сменного работника во время обсервации выявлено заболевание", - передал через пресс-службу глава Минтруда Антон Котяков.

После продления вахты продолжительность ежедневной смены, продолжительность междусменного отдыха работников и число дней еженедельного отдыха остается без изменений, уточнили в ведомстве. Работодателям также рекомендуется обеспечивать вахтовиков средствами профилактики от коронвируса.

Большинство компаний нефтегазового комплекса для бесперебойной работы добывающих предприятий и снижения риска распространения коронавируса продлили вахты с 28 дней до двух-трех месяцев.