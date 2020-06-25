ВТБ в мае увеличил запасы золота на 5,4 тонны

Крупнейшим продавцом в мае опять оказался Сбербанк

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов на балансе ВТБ в мае 2020 года выросли в пересчете на золото на 5,4 тонны и составили на начало июня 56,4 тонны.

Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, ВТБ продолжает с большим отрывом лидировать среди российских банков по объему драгметаллов на балансе. И в мае он вновь оказался крупнейшим нетто-покупателем.

Также заметно увеличили объемы золота на балансе Совкомбанк (рост на 1,4 тонны), Газпромбанк (0,7 тонны) и Азиатско-Тихоокеанский банк (0,3 тонны).

Крупнейшим продавцом в мае опять оказался Сбербанк, его запасы драгметаллов сократились на 1,5 тонны, до 7,6 тонны.

Всего запасы драгметаллов в банках РФ в мае 2020 года выросли в пересчете на золото на 6,2 тонны и составили на начало июня 79,6 тонны.