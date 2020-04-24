В Коми разрешили охоту лишь местным жителям и только на водоплавающую птицу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Власти Коми смягчили введенный ранее запрет на весеннюю охоту и разрешили в этом году добывать дичь только жителям республики.

Как сообщил врио главы региона Владимир Уйба в видеообращении к жителям региона в пятницу, соответствующий указ уже подписан.

"Я подписал указ "на грани фола". Потому что история, по которой мы сомневались, это не история запретить или не запретить охоту. А в том, что приедет много людей, и в числе них могут быть зараженные коронавирусом и дополнительно к нам на территорию принесут заразу. Указ гласит, что только жители республики Коми (смогут охотиться). Не приглашайте друзей, не приглашайте родных, у кого нет регистрации в республике Коми, потому что для них это будет нарушением", - сказал Уйба.

Он добавил, что согласно рекомендациям ученых, в этом году можно будет добывать только водоплавающую птицу, так как популяция боровой дичи в последние годы сильно снизилась.

Как сообщалось, в середине апреля власти Коми приняли решение не открывать в этом году весеннюю охоту. Охотники республики выступили против.