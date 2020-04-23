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Мурманские чиновники не увидели причин останавливать стройку "НОВАТЭКа" из-за коронавируса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис по-прежнему не видит оснований запретить работы на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в Белокаменке, где 451 человек заразился коронавирусом.

Пандемия коронавируса

"Люди, у которых выявлен COVID-19, это - "Велесстрой", и никаких новых людей туда не завозится", - отметил он и добавил, что "Велесстрой" постепенно вывозит здоровых рабочих.

По его словам, на площадке есть территории, где нет больных коронавирусом, и работы продолжаются. Он заверил, что благодаря карантинным мерам площадка изолирована от внешнего мира.

"Идет скрининг рабочих, что позволило выявить большое количество заболевших, в том числе, за счет компании "НОВАТЭК" и за счет подрядчиков", - добавил губернатор.

Чибис также отметил значимость проекта для региона и всей России.

Вспышка коронавируса произошла на площадке "Велесстроя". Там работают 4600 человек. Сообщалось, что среди заболевших вахтовиков не оказалось больных средней тяжести и "тяжелых", в 90% случаев заболевание протекает бессимптомно.

"Велесстрой" пообещал частично остановить работы в Белокаменке для дезинфекции в вахтовом городке. 19 апреля чартерный рейс вывез из Мурманска в Самару 176 здоровых вахтовиков, которые работали на промплощадке ЦСКМС. Еще 219 здоровых работников промплощадки ЦСКМС направлены из вахтового городка в Белокаменке в мурманскую гостиницу "Моряк" на 14-дневную изоляцию под круглосуточной охраной.

Вблизи Белокаменки был развернут мобильный госпиталь МЧС России, рассчитанный на 40 коек с 10 аппаратами ИВЛ. Кроме того, пункты временного размещения смогут принять 125 человек, и при необходимости будут расширены для приема 500 человек.

НОВАТЭК Белокаменка Велесстрой коронавирус Андрей Чибис Мурманская область

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