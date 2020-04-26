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На месторождениях в ЯНАО подтвердились 39 новых случаев заражения COVID-19

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев коронавируса на месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе за сутки выросло на 39, из них 30 - в Ямальском районе, сообщает региональный оперативный штаб.

Все новые случаи обнаружены при тестировании людей, ранее контактировавших с заболевшими коронавирусом, сказала руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова, слова которой приводятся в сообщении.

Семь новых случаев подтвердились по результатам обследования вахтовых рабочих на производственных базах в районе Нового Уренгоя. Также коронавирус диагностирован у вахтовика в Надымском районе, который проходил обязательный двухнедельный карантин перед выездом на вахту, при появлении признаков ОРВИ он был обследован. Еще один случай заражения выявлен у вахтовика, вывезенного в Ноябрьск из Якутии.

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на месторождениях в ЯНАО достигло 202, в том числе в Ямальском районе - 136.

Как сообщалось, по данным на 23 апреля на одном из месторождений Тамбейской группы (Ямальский район) был выявлен 91 случай коронавируса.

Кроме того, коронавирус был подтвержден у 14 вахтовиков с Чаяндинского месторождения из Якутии, которые проходят лечение в Ноябрьске.

Недропользователем Южно-Тамбейского месторождения является структура "НОВАТЭКа" "Ямал СПГ", Восточно-Тамбейский участок закреплен за "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегазом".

Проект добычи и переработки запасов и ресурсов газа и газового конденсата месторождений Тамбейского кластера (ранее Северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское и Тасийское месторождения) намерены реализовать "Газпром" и "РусГазДобыча".

ЯНАО коронавирус

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