Госкомиссия одобрила заправку и готовность к пуску ракеты "Союз-2.1а"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Госкомиссия приняла решение о заправке "Союз-2.1а" и заявила о готовности ракеты к пуску, сообщается в твиттере "Роскосмоса".

"На Байконуре состоялось заседание Госкомиссии, на котором принято решение о заправке ракеты "Союз-2.1а" топливом и пуске в 04:51 мск", - говорится в сообщении.

#ПрогрессМС14: на Байконуре состоялось заседание Госкомиссии, на котором принято решение о заправке ракеты "Союз-2.1а" топливом и пуске в 04:51 мск. Уже началась заправка блока "И" керосином (продуктом Т-1).



🎥 Трансляция будет доступна с 04:20 мск → https://t.co/33oeYyc7J1 pic.twitter.com/bxrycxUDBi — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 24, 2020

В госкорпорации также отметили, что уже началась заправка керосином (продуктом Т-1) блока "И".