"Прогресс МС-14" дополнительно продезинфицировали, чтобы COVID-19 не попал на МКС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Для предотвращения попадания на Международную космическую станцию (МКС) коронавируса корабль "Прогресс МС-14", отправляющийся к станции 25 апреля, был дополнительно продезинфицирован, сообщили "Интерфаксу" в ракетно-космической корпорации "Энергия".

Как рассказали в корпорации, были продезинфицированы внутренние поверхности и оборудование космического "грузовика", а также внешние поверхности грузов, которые он доставит на МКС.

Дезинфекцию проводили специалисты "Энергии" под контролем "Центра гигиены и эпидемиологии комплекса "Байконур" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а также Отдела технического контроля и представителя заказчика.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-14" запланирован на 25 апреля в 4:51 по московскому времени с площадки №31 на Байконуре, стыковка с МКС - в 8:13 по Москве.

На Байконуре завершается подготовка корабля к запуску. Он доставит на МКС запасы топлива и газов, служебное оборудование и средства жизнеобеспечения по программе 75-й миссии снабжения станции.

На борту станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди. Они прибыли на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-16", запущенном с Байконура 9 апреля.

К старту готовились в условиях повышенных мер безопасности из-за коронавируса

Подготовка к старту проходила в условиях повышенных мер безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. Кроме того, в космос экипаж отправился без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не смогли попасть на космодром, как и журналисты.

Как ранее сообщала в интервью "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко, на МКС присутствует определенное количество микроорганизмов.

По данным ученых, основной источник микробов - сами космонавты, небольшое число также попадает через прибывающие на станцию грузы, однако благодаря принимаемым мерам дезинфекции проникновение на МКС микробов, представляющих серьезные риски для экипажа, исключено.

Всего на станции зафиксировано присутствие около ста видов микробов. Среди них есть потенциально опасные для здоровья стафилококки и аспергиллы, однако благодаря средствам очистки воздуха и поверхностей, их число находится на низком уровне и пока ученые не зафиксировали ни одного случая "заболеваний бактериальной этиологии" у экипажа. В целом, по мнению специалистов, ситуация с микроорганизмами на МКС "лучше, чем в обычном офисе или больнице".