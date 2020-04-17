Главврач второй горбольницы Ставрополя заразился коронавирусом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Ставрополе главврач второй городской клинической больницы Ставрополя Анатолий Былим и несколько его сотрудников заразились коронавирусом. Он сказал, что результаты тестов они уже получили.

"У всех, у кого выявили, симптоматики нет, есть только у двоих - у меня и еще одного доктора. Мы пока самоизолированы, госпитализированы в это же отделение", - рассказал Былим.

Он продолжает руководить работой больницы по телефону.

Вторая больница вошла в список ставропольских стационаров, перепрофилированных для приема пациентов с Covid-19. В ней обустроили 163 дополнительные койки для инфекционных больных в отдельном корпусе. Также в этом здании открыли обсерватор для пациентов с симптомами ОРВИ и с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В регионе всего 155 случаев заражения коронавирусом, две больные умерли.