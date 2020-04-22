Онкодиспансер в Ставрополе отказался принять больных из-за ситуации с COVID-19

Чтобы попасть в медучреждение, у пациентов потребовали справки об отсутствии контактов с зараженными коронавирусом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Пациентов, прибывших в Ставропольский онкодиспансер из соседних регионов, отказались принимать из-за отсутствия справок о том, что они не контактировали с зараженными коронавирусом.

В среду в соцсетях появилось несколько жалоб от людей с онкозаболеваниями о том, что им было отказано в посещении диспансера в Ставрополе.

"Сославшись на документ, в котором речь идет о необходимости предупреждения распространения коронавируса, мне отказали в приеме. Я должна была представить справку, что не контактировала с зараженными. Я не знала об этом, никто не звонил и не уведомил, а принять в итоге меня отказались, я ездила зря", - пояснила "Интерфаксу" одна из пациенток, которая планировала пройти лечение в Ставропольском онкодиспансере.

Вместе с тем, в диспансере агентству подтвердили, что действительно, "в соответствии с приказом главного врача в учреждении введен ограничительный режим приема".

Документ действует с 10 апреля, он размещен на официальном сайте онкодиспансера. В нем сказано, что при направлении на госпитализацию, обследование или консультацию пациент должен иметь заключения об отсутствии пребывания в очаге или контакта с зараженным COVID-19, которую выдает лечащий врач.

Вместе с тем, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что пациенты смогут посещать Ставропольский онкодиспансер после теста на COVID-19

"Встретился с руководством Ставропольского краевого онкологического диспансера. Обсудили работу медучреждения в сегодняшних условиях и проблемы, в том числе. Одна из них - очереди за справками об эпидокружении, вызвавшие многочисленные жалобы. (...) Выход из ситуации видится следующий - сделать так, чтобы медицинские учреждения, выдающие направления на лечение в онкодиспансер, на месте брали у них тесты на коронавирус. Мы этот вопрос проработаем", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме вечером в среду.

Он отметил, что действительно "необходимо минимизировать риск заражения пациентов больниц - людей, как правило, с ослабленным иммунитетом", однако и "держать граждан в "бумажных" очередях, тормозить лечение больных - недопустимо".

В Ставропольском крае коронавирусом заражены 277 человек, 38 выздоровели. Четыре пациента умерли. Причиной их смерти стали хронические заболевания, которые обострились на фоне заражения.