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В Елизаветинской больнице Петербурга умер врач с COVID-19

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер от коронавируса COVID-19, сообщила администрация в официальной группе "ВКонтакте".

В заявлении больницы говорится, что врач анестезиолог-реаниматолог Белошицкий скончался в больнице им.Боткина, он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО несколько последних дней своей жизни.

У врача был подтверждённый тест на COVID-19.

В сообщении отмечается, что он сам лечил пациентов от коронавируса и заразился им при исполнении врачебного долга.

В Елизаветинской больнице на карантин закрыто два отделения. Больница продолжает работать в штатном режиме.

По данным на 23 апреля, в Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга находился 121 медработник с подтвержденным COVID-19. Трое из них были подключены к аппаратам ИВЛ.

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