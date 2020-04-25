Очаг коронавируса выявили в тульской колонии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Более десятка человек госпитализированы в больницу с коронавирусной инфекцией из исправительной колонии №2, сообщила в субботу пресс-служба регионального УФСИН.

"На сегодняшний день признаки респираторного заболевания выявлены у одиннадцати человек, находящихся в ФКУ ИК-2. Диагноз подтвержден тестами на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в больнице МСЧ-71 ФСИН России. Заболевание у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

В УФСИН уточнили, что заболевшие - лица, отбывающие наказание.

Контактировавшие с ними лица изолированы, проводится их тестирование на наличие заболевания. Все они также находятся под наблюдением медицинских работников, отметили в пресс-службе.

В целях профилактики во всех учреждениях и на прилегающих к ним территории регулярно проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание, подчеркивается в сообщении.

В оперативном штабе по COVID-19 "Интерфаксу" подтвердили информацию о 11 инфицированных коронавирусом в исправительном учреждении.

Всего за минувшие сутки в регионе официально подтверждено еще 73 случая заражения коронавирусом. В общей сложности COVID-19 выявлен у 578 человек, из них 56 выздоровели, четверо умерли.