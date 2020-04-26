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В Дивееве начали массово тестировать на COVID-19 после заражения сестер монастыря

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты проводят тестирование на коронавирусную инфекцию в закрытом на карантин селе Дивеево и Серафимо-Дивеевском монастыре, сообщает пресс-служба губернатора региона в воскресенье.

В РоссииДивеевский монастырь закрылся на карантинЧитать подробнее

В сообщении говорится со ссылкой на управление Роспотребнадзора, что сейчас в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря работают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии №50 Федерального медико-биологического агентства, которые проводят массовое тестирование на COVID-19.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области готовы оказать всю необходимую поддержку, в том числе в организации тестирования, в лечении заболевших.

Губернатор региона Глеб Никитин подписал постановление о ведении на территории села Дивеево карантина с 25 апреля до устранения угрозы распространения заболевания в связи с обнаружением очага коронавируса на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов написал на своей странице в соцсети, что "в Дивеево подтвердились несколько новых случаев заболевания, самочувствие всех заразившихся - удовлетворительное".

В субботу Нижегородская епархия сообщила, что в связи с угрозой возникновения и распространения коронавируса Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине. Режим был введен в связи с тем, что у нескольких сестер проявились симптомы простудных заболеваний, у некоторых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус в начальной стадии. Все заболевшие сестры изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей.

Прихожане не посещают службы ещё с 15 апреля - таково было предписание главного государственного санитарного врача по Нижегородской области Наталии Кучеренко. Запрет действует до 30 апреля, однако возможно его продление.

Дивеево

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