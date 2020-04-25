Дивеевский монастырь закрылся на карантин

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Такое решение принято по предписанию Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавируса.

В митрополии пояснили, что у нескольких сестер, проживающих на территории монастыря, диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус.

Все заболевшие изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей.

Отмечается, что прихожане не посещают службы ещё с 15 апреля по предписанию главного государственного санитарного врача по Нижегородской области.

Запрет действует до 30 апреля, однако возможно его продление, сообщает епархия. Ограничен также въезд в село Дивеево.