Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 25.04В России 74 588+5 966В мире 2 811 193+102 308

Дивеевский монастырь закрылся на карантин

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Такое решение принято по предписанию Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавируса.

В митрополии пояснили, что у нескольких сестер, проживающих на территории монастыря, диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус.

Все заболевшие изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей.

Отмечается, что прихожане не посещают службы ещё с 15 апреля по предписанию главного государственного санитарного врача по Нижегородской области.

Запрет действует до 30 апреля, однако возможно его продление, сообщает епархия. Ограничен также въезд в село Дивеево.

Дивеевский монастырь Роспотребнадзор коронавирус

Новости

Предложения по поэтапному снятию карантина с предприятий в РФ подготовят до 30 апреля

Путин и Трамп назвали "дух Эльбы" примером сотрудничества, несмотря на противоречия

Путин и Трамп назвали "дух Эльбы" примером сотрудничества, несмотря на противоречия

У восьмерых суворовцев в Твери нашли коронавирус

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

Водители нескольких депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Водители нескольких депутатов Госдумы заразились коронавирусом

В Петербурге на Максима Леонидова составили протокол и отпустили из полиции

РПЦ осудила прихожан, которые пошли на Пасху в храмы

Максима Леонидова задержали в Петербурге за прогулку в парке с женой и собакой

Число заболевших коронавирусом в России превысило 74 тысячи человек

Число заболевших коронавирусом в России превысило 74 тысячи человек

Строитель медцентра Минобороны в Севастополе заразился коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');