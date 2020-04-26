Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 26.04В России 80 949+6 361В мире 2 896 746+85 553

Коронавирус в закрытом на карантин селе Дивеево подтвержден у 56 человек

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция выявлена у 56 человек в закрытом на карантин селе Дивеево Нижегородской области, сообщил журналистам глава Дивеевского муниципального района Сергей Кучин.

Все заболевшие находятся в больничном корпусе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Им оказывают помощь силами клинической больницы №50 города Сарова.

По словам Кучина, до этого сведения о заболевших поступили 24 апреля: "была получена в оперативный штаб официальная информация Роспотребнадзора, что 48 жителей на территории Дивеево заболели новой коронавирусной инфекцией".

Сейчас въезд в село Дивеево ограничен, въехать в населенный пункт могут только те, кто здесь проживает. "Но если заехали - карантин две недели, выезд запрещен", - сообщил Кучин.

В субботу Нижегородская епархия сообщила, что в связи с угрозой возникновения и распространения коронавируса Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине. У некоторых сестер диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус в начальной стадии.

Прихожане не посещают службы ещё с 15 апреля - таково было предписание главного государственного санитарного врача по Нижегородской области Наталии Кучеренко. Запрет действует до 30 апреля, однако возможно его продление.

Губернатор региона Глеб Никитин подписал постановление о ведении на территории села Дивеево карантина с 25 апреля до устранения угрозы распространения заболевания.

Дивеево коронавирус

Новости по теме

Новости

Минобороны назвало дату отправки призывников на военную службу

Коронавирусом заразились 874 российских военнослужащих

Коронавирусом заразились 874 российских военнослужащих

Что произошло за день: воскресенье, 26 апреля

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Суд арестовал экс-главу Пятигорска Травнева по делу о превышении полномочий

Завотделением Александровской больницы скончался в Петербурге от COVID-19

Завотделением Александровской больницы скончался в Петербурге от COVID-19

От коронавируса впервые умер епископ РПЦ

"Газпром" обеспечит работу сетей и охрану временного госпиталя в "Ленэкспо"

"Газпром" обеспечит работу сетей и охрану временного госпиталя в "Ленэкспо"

Песков анонсировал возможное обращение Путина к россиянам на следующей неделе

За неделю число пациентов с COVID-19 в России практически удвоилось

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');