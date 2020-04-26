Коронавирус в закрытом на карантин селе Дивеево подтвержден у 56 человек

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция выявлена у 56 человек в закрытом на карантин селе Дивеево Нижегородской области, сообщил журналистам глава Дивеевского муниципального района Сергей Кучин.

Все заболевшие находятся в больничном корпусе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Им оказывают помощь силами клинической больницы №50 города Сарова.

По словам Кучина, до этого сведения о заболевших поступили 24 апреля: "была получена в оперативный штаб официальная информация Роспотребнадзора, что 48 жителей на территории Дивеево заболели новой коронавирусной инфекцией".

Сейчас въезд в село Дивеево ограничен, въехать в населенный пункт могут только те, кто здесь проживает. "Но если заехали - карантин две недели, выезд запрещен", - сообщил Кучин.

В субботу Нижегородская епархия сообщила, что в связи с угрозой возникновения и распространения коронавируса Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине. У некоторых сестер диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус в начальной стадии.

Прихожане не посещают службы ещё с 15 апреля - таково было предписание главного государственного санитарного врача по Нижегородской области Наталии Кучеренко. Запрет действует до 30 апреля, однако возможно его продление.

Губернатор региона Глеб Никитин подписал постановление о ведении на территории села Дивеево карантина с 25 апреля до устранения угрозы распространения заболевания.