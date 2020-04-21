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В РФ появится механизм реабилитации людей после незаконного административного наказания

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции включит в новый Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях (ПКоАП РФ) механизм реабилитации граждан, незаконно подвергнутых административному наказанию, сообщили в пресс-службе ведомства.

"20 апреля под руководством министра юстиции РФ Константина Чуйченко в формате видеоконференции проведено совещание по разрабатываемым Минюстом проектам федеральных законов КоАП РФ и ПКоАП РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

На совещании поднимался вопрос о целесообразности закрепления в проекте ПКоАП РФ "института реабилитации лица, незаконно привлеченного к административной ответственности", в итоге было принято решение включить соответствующие положения в проект Процессуального КоАП.

В Минюсте напомнили, что сейчас в КоАП РФ урегулирован только вопрос о возмещении вреда, причиненного незаконным применением мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

"Вместе с тем вопросы компенсации вреда, причиненного незаконным привлечением лица к административной ответственности, в том числе, морального вреда физическому лицу, вреда деловой репутации юридического лица, в действующем КоАП не рассматриваются, равно как не закреплен в нем и порядок восстановления прав и свобод гражданина, незаконно (необоснованно) подвергнутого административному наказанию", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, проекты новых КоАП РФ и ПКоАП РФ планируется внести в правительство РФ в мае.

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