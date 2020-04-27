Скачок числа зараженных COVID-19 в Северной Осетии связали с митингом во Владикавказе

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Количество зараженных COVID-19 в Северной Осетии за сутки увеличилось на 148 человек, общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом в республике выросло до 549, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора в понедельник.

"Рост количества зараженных может быть связан с тем, что жители республики не соблюдают рекомендации врачей, зачастую нарушают режим самоизоляции, не все пользуются средствами индивидуальной защиты. Также на это могло повлиять посещение массовых мероприятий нашими гражданами, в том числе и участие в митинге, который прошел 20 апреля", - отметили в пресс-службе со ссылкой на замглавы республиканского Роспотребнадзора Зарему Каболову.

По данным ведомства, прирост зараженных увеличился с 13% до 37%. Всего в Северной Осетии 60 человек выздоровели, двое скончались.

20 апреля на площади Штыба во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, который ранее также выступал против ограничительных мер. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

Около 50 участников по решению суда уже получили наказание в виде административных арестов до 15 суток за участие в несанкционированной акции. По информации Следственного комитета России, в несанкционированном митинге приняли участие около 2 тыс. человек. По вине неустановленных участников митинга 13 сотрудников полиции и Росгвардии получили травмы.

Что касается Чельдиева, то он был арестован на два месяца по решению владикавказского суда. Позднее певцу было предъявлено обвинение в распространении фейков о коронавирусе и применении насилия к сотруднику полиции (по двум статьям УК). Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат Батраз Кульчиев.