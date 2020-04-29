Бизнесмены устроили в Киеве митинг с требованием ослабить карантин

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - У здания правительства Украины в Киеве проходит акция предпринимателей, выступающих за смягчения условий карантина, введенного из-за коронавируса.

По информации телеканала "Украина 24", у здания кабмина собрались около 200 бизнесменов из разных регионов страны.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, полицейские вместе с военнослужащими Национальной гвардии обеспечивают правопорядок во время акции. Полиция усилила меры безопасности в центре города.

Правоохранительные органы призывают организаторов и участников акции соблюдать законодательство, карантин и не нарушать общественный порядок.