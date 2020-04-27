"Дело реставраторов" передали из петербургского суда в московский

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга передал по подсудности в Москву дело в отношении бывшего замглавы Минкультуры РФ Григория Пирумова и четверых его сообщников об организации ОПГ и хищении более 900 млн рублей при реконструкции Эрмитажа.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы, по существу дело будет рассматривать Никулинский районный суд Москвы.

Кроме того, четверым фигурантам до 15 октября продлили домашний арест, а пятому обвиняемому оставлена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщалось, 16 апреля Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего замглавы Минкультуры РФ Пирумова и четверых его соучастников - бизнесмена Никиты Колесникова, председателя правления банка "Нефтяной альянс" Олега Григора, главного инженера ООО "Горизонт" Валерия Рогова и финансового директора фирмы Юлии Бегезы.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем; мошенничестве в особо крупном размере; легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления (часть 2 и 3 статьи 210, часть 4 статьи 159 и часть 4 статьи 174.1 УК РФ).

Следственная версия

По данным следствия, в 2015 году Пирумов, занимавший должность заместителя министра культуры РФ, а также Борис Мазо, являвшийся директором департамента министерства, создали преступное сообщество для хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. В состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной Альянс" Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Рогов, финансовый директор этой фирмы Бегеза и иные лица.

В том же году между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО "МехСтройТранс" был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. Обвинение полагает, что соучастники похитили более 900 млн рублей, выделенных на указанные работы. Впоследствии путем многочисленных финансовых операций фигуранты легализовали часть похищенного в размере 800 млн рублей.

В СКР отмечали, что в ходе предварительного следствия обвиняемые не признали вину.

Как сообщалось, Борис Мазо в настоящее время объявлен в розыск. В 2019 году австрийский суд разрешил его экстрадицию в РФ, однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать министр юстиции Австрии.

Дорогомиловский суд Москвы осенью 2017 года приговорил Григория Пирумова к 1,5 годам колонии по делу о хищении порядка 164 млн рублей, выделенных из бюджета для реставрации различных культурных объектов.

При этом суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под стражей в ходе следствия.

Борис Мазо по тому же приговору получил реальный срок лишения свободы и был освобожден от его отбытия по аналогичным обстоятельствам, что и Пирумов.

Ряд других фигурантов этого дела, получившего известность как "дело реставраторов", были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания.

После неоднократного оспаривания приговора экс-замминистра в различных инстанциях гособвинение добилось его ужесточения: Мосгорсуд 24 января 2019 года окончательно назначил Пирумову наказание в виде трех лет лишения свободы.

Преображенский суд столицы 7 августа 2019 года по ходатайству защиты освободил Пирумова от наказания по "делу реставраторов" условно-досрочно, учтя его признание вины и раскаяние, возмещение им ущерба министерству культуры, отсутствие взысканий за время нахождения в заключении, а также благотворительную деятельность.

По делу о преступном сообществе и хищении средств, выделенных для Эрмитажа, Пирумов был задержан весной 2018 года.