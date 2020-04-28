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Мэр Екатеринбурга получил прокурорское предостережение из-за очагов COVID-19 в больницах

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Замгенпрокурора Игорь Ткачев направил предостережение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения коронавирусом сотрудников и пациентов нескольких больниц в апреле. Об этом сообщило управление Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.

Пандемия коронавируса

Чиновник предупрежден о недопустимости нарушения законов о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

По мнению надзорного ведомства, отсутствие усилий мэрии по усилению контроля за больницами "может повлечь за собой нарушение трудовых прав медицинских работников и прав граждан на охрану здоровья".

Ранее сообщалось, что в городской больнице №1 на 26 апреля было подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом.

Екатеринбург Александр Высокинский Генпрокуратура УрФО коронавирус

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