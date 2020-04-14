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Главврач екатеринбургской больницы №14 самоизолировался

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге главврач городской клинической больницы №14 Владимир Кухаркин ушел на самоизоляцию, так как оказался в дальнем круге контактов человека, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

Пандемия коронавируса

Там напомнили, что людей из неближнего круга общения заболевших не госпитализируют и не изолируют, а только берут под наблюдение врачей, однако главврач решил самоизолироваться с учетом специфики своей работы.

На 13 апреля в Свердловской области было подтверждено 85 случаев заражения COVID-19. Состояние восьми заболевших врачи оценивают как тяжелое, пятерых - средней степени тяжести.

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Мумбаи, Индия
Екатеринбург Свердловская область Владимир Кухаркин коронавирус

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