Бывший мэр Екатеринбурга Высокинский снова сменил работу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский оставил пост первого замгубернатора Свердловской области в связи с переходом на выборную должность депутата регионального Заксобрания, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информполитики региона.

Пока исполнять обязанности первого замгубернатора будет бывший мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков, оба кадровых решения подписал губернатор Евгений Куйвашев. Окончательное назначение нового первого замгубернатора должно будет утвердить Заксобрание.

Высокинский был первым заместителем Куйвашева с января 2021 года.

В 2018 году он стал первым назначенным мэром Екатеринбурга и занимал эту должность до перехода в региональное правительство в конце 2020 года.

До назначения мэром Высокинский был вице-премьером правительства Свердловской области.

Последним избранным мэром Екатеринбурга был Евгений Ройзман.