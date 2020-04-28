В РФ разрешили выписывать пациентов с COVID из больниц до подтверждения их выздоровления

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пациент, инфицированный коронавирусом COVID-19, может быть выписан из больницы еще до лабораторного подтверждения его выздоровления, сообщили в Минздраве.

"Выписка пациентов подтвержденным диагнозом COVID-19 разрешается при регрессе клинических проявлений болезни. Решение о выписке пациента может быть принято до получения двух отрицательных результатов лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2", - говорится в новом выпуске методических рекомендаций Минздрава, опубликованных во вторник.

Согласно документу, такого пациента можно выписать, если у него нет лихорадки (температура тела ниже 37,2°С) и признаков нарастания дыхательной недостаточности.

После выписки пациенту должны обеспечить амбулаторную медицинскую помощь. Кроме того, он должен соблюдать режим самоизоляции до получения двух отрицательных тестов (в том числе взятых при госпитализации). Если у заболевшего нет условий для самоизоляции дома, необходимо рассмотреть вопрос о его выписке в медицинский обсерватор или другие медорганизации, где он сможет соблюдать изоляцию.

При выписке пациента перевозят до места самоизоляции санитарным транспортом, а водитель и сопровождающий его медработник должны использовать средства индивидуальной защиты.